Yine Beyoğlu ,yine yangın ,yine çocuklar....

İstanbul Haberi: Yine Beyoğlu ,yine yangın ,yine çocuklar….

Yine Beyoğlu ,yine yangın ,yine çocuklar....

Beyoğlu'nda tadilat halindeki bir binada çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale etti. Yan binayı saran duman nedeniyle zor anlar yaşayan 2 çocuk ile annelerini aileye itfaiye ekipleri dışarıya çıkardı.

Kalyoncu Kulluğu Mahallesi Simitçi Sokakta tadilat halindeki 4 katlı binada saat 15:00 sıralarında bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yan binadaki dairelerinde yoğun duman nedeniyle mahsur kalan 2 çocuk ile anneleri itfaiye ekiplerince dışarıya çıkartıldı. Mahalle sakinleri arasında paniğin yaşandığı yangın kısa sürede söndürülerek kontrol altına alındı.



DHA