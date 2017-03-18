Yine Beyoğlu ,yine yangın ,yine çocuklar....

Beyoğlu'nda tadilat halindeki bir binada çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale etti. Yan binayı saran duman nedeniyle zor anlar yaşayan 2 çocuk ile annelerini aileye itfaiye ekipleri dışarıya çıkardı.
Kalyoncu Kulluğu Mahallesi Simitçi Sokakta tadilat halindeki 4 katlı binada saat 15:00 sıralarında bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yan binadaki dairelerinde yoğun duman nedeniyle mahsur kalan 2 çocuk ile anneleri itfaiye ekiplerince dışarıya çıkartıldı. Mahalle sakinleri arasında paniğin yaşandığı yangın kısa sürede söndürülerek kontrol altına alındı.
DHA