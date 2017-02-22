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Antalya Haberi: Yoğun bakımda halay çekip göbek attılar (2)

Yoğun bakımda halay çekip göbek attılar (2)
13:5722 Şubat 2017
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Yoğun bakımda halay çekip göbek attılar (2)
Yoğun bakımda halay çekip göbek attılar (2)

GÖRÜNTÜLERLE İLGİLİ İNCELEME
Antalya'da özel bir hastanenin yoğun bakım ünitesinde, hemşire ve hasta bakıcıların halay çekip göbek attığı görüntülerin ortaya çıkmasının ardından İl Sağlık Müdürlüğü inceleme başlattı.
İl Sağlık Müdürü Ünal Hülür, 4 yıl önce çekildiği belirtilen görüntülerden ilk kez haberdar olduklarını söyledi. Hastane sahibinin konuyu kendilerine bildirmediğini belirten Ünal Hülür, “Basına yansıyan bu haberle ilgili adı geçen hastaneden o süreçle ilgili bilgi talep ettik. Konu tarafımızca incelenmektedir" dedi.

 

DHA

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