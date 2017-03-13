YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç'tan Hollanda'ya tepki

YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, Dokuz Eylül Üniversitesi'nde düzenlenen söyleşide yaptğı konuşmada, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya ve heyetinin Hollanda'da yaşadıklarına tepki gösterdi. Prof. Dr. Saraç, "Yaşanan tüm bu dayanaksız ve nezaketsiz engellemeleri, uygulamaları ve şiddeti Türk akademisi adına da kınadığımızı ifade etmek isterim" dedi.

Dokuz Eylül Üniversitesinde düzenlenen Sağlık Söyleşileri programına Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü Adnan Kasman'ın yanı sıra Prof. Dr. Mehmet Öztürk konuşmacı olarak katıldı. Programda konuşan YÖK Başkanı Saraç, araştırma merkezlerinin sürdürülebilirliğinin önemli olduğunu belirterek, Türkiye'de milyarlarca lira harcanarak kurulan bir çok merkezin sürdürülebilir çalışmalar yapılamadığı için atıl durumda olduğunu söyledi. Sağlıkta Ar-Ge'nin öneminin arttığına dikkat çeken Prof.Dr. Saraç, "2006 yılında Ar-Ge merkezlerinde çalışan personel sayısı 54 bin 400 iken, 2013'te 100 bine ulaştı. 2023 yılı için Ar-Ge'de çalışan tam zamanlı personel sayısının 220 bini bulması hedefleniyor. YÖK olarak 102 bin doktora bursları programını başlattık. Bu YÖK tarihinde ilk ve yepyeni proje, sıradan bir doktora projesi değil. 2 bin araştırmacı yetiştirmek istiyoruz. Bu kişiler araştırma merkezleri ve özel sektör Ar-Ge bölümlerinde çalışacaklar. Araştırmanın ruhuna inanan güçlü bir nesil yetiştirmek istiyoruz" dedi.

ARAŞTIRMA ÜNİVERSİTELERİNE TEŞVİK VERİYORUZ

Türkiye'deki 176 üniversitenin tamamının her konuda yetkin araştırma merkezi olmalarını beklemediklerini belirten Prof.Dr. Saraç, "7 milyon 300 bin öğrenci üniversitelerimizde eğitim almakta, bu anlamda Avrupa'da sayısal olarak ikinci büyük ülkeyiz. Araştırma yapan üniversitelere ihtiyaç var. Uluslararası arenada görünebilir olmanın yetkin olmaktan geçmekte. Bu nedenle yeni YÖK olarak bölgesel misyon farklılıkları ile yürüyen üniversiteler olabileceği gibi araştırma üniversitelerine teşvik veriyoruz" diye konuştu.

KALİTE KURULUNA MECLİSTEN TAM DESTEK

Yeni YÖK'ün kalite çalışmalarına önem verdiğini, kalite kavramının üniversitelerin her alanında anlam bulması ve denetlenmesi gerektiğini belirten Prof.Dr. Saraç, "Kalite kurulu ile ilgili çalışmalara başladık ve bununla ilgili yasanın bu eğitim yılı sonlanmadan çıkacağına inanıyorum. YÖK'ten idari ve mali açıdan bağımsız, yüksek öğretim kurulunun almış olduğu eğitime ve araştırma ya dair kararlarının sonuçlarını değerlendiren bağımsız bir kurulun varlığı bu hükümet ve önceki hükümetin programında yer aldı. Ana muhalefet partisi ve ikinci büyük muhalefet partisinin liderini bizzat bilgilendirdim. Dolayısıyla meclisin iktidarıyla muhalefetiyle tam bir desteği söz konusu. Çok yakın bir zamanda yüksek öğretim kurulu, önemli bir yetkisini bu kuruma devredecek. Yasalaşmadan önce kendi mevzuatımız çerçevesinde ilgili yönetmeliği çıkardık. İdari ve mali açıdan bağımsız olmasa bile karar alma süreçlerinde bütünüyle yetkilendirdiğimiz kurul üniversitelerimizi değerlendirmeye tabi tutmakta. Yasalaştığında boşluk olmaması için mevzuat çalışmalarına da hız vermekte" dedi.

HOLLANDA'YA TEPKİ

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya ve heyetinin Hollanda'da yaşadıklarını da değerlendiren Saraç, şöyle konuştu:

"Demokrasinin beşiği olma iddiasındaki bir kıtada hak ve özgürlükler konusunda utanç verici gelişmeler yaşandığını ve Avrupa ülkelerinin bu duruma sessiz kaldığını da tespit olarak ifade etmek isterim. Geçtiğimiz 1-2 gün içerisinde sayın bakanlarımızın vatandaşlarımız ile buluşmalarının engellendiği Cumartesi gecesi ise Aile ve Sosyal Politikalar Bakanımızın ekibi ve destek için toplanan ülkedeki Türk toplumuna karşı güç kullanıldığı ve demokratik hakların ayaklar altına alındığını hep birlikte gördük. Yaşanan tüm bu dayanaksız ve nezaketsiz engellemeleri, uygulamaları ve şiddeti Türk akademisi adına da kınadığımızı ifade etmek isterim."

DHA