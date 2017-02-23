YÖK Başkanı Saraç: Türkiye’miz 15 Temmuz’da bir facianın eşiğinden döndü

YÜKSEK Öğretim Kurumu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, “15 Temmuz gecesi gördük ve yaşadık. Türkiye’miz, ülkemiz, vatanımız, memleketimiz 15 Temmuz’da bir facianın eşiğinden döndü. Doğrudan milli varlığımıza ve anayasal düzenin üzerine kabus gibi çöken bir karanlığı yaşadık o gece” dedi.

Amasya Üniversitesi’nin organizasyonunda Kültür ve Sanat söyleşileri programına katılan YÖK Başkanı Prof.Dr. Yekta Saraç, bir konuşma yaptı. Prof.Dr. Saraç, “Nasıl ki, eğitimin bir ülkenin istikbali için esas unsur olduğunu kabul ediyorsak, eğitim ve öğretimin bütün kademelerinde ve boyutlarında nitelik ve liyakatten sapıldığında, bir amaç değil kamu kurumlarında hakimiyet için bir araç halini aldığında, o ülke için güvenlik zaafı noktası olabileceğini de 15 Temmuz gecesi gördük ve yaşadık. Türkiye’miz, ülkemiz, vatanımız, memleketimiz 15 Temmuz’da bir facianın eşiğinden döndü. Doğrudan milli varlığımıza ve anayasal düzenin üzerine kabus gibi çöken bir karanlığı yaşadık o gece. Türk milletinin iktidarı ve muhalefetiyle iradesi, karşı duruşu, askeriyemizin meşru düzeninin bu girişimi reddetmesi Sayın Cumhurbaşkanımızın olağanüstü kararlı duruşu ve liderliği etrafında kenetlendi ve bu liderlik ertesi gün bizi yeniden aydınlığa taşıdı. Hepimizin görevi, bu yapının yerleştiği kurumları zedelemeden, bu terörist yapıdan kurumlarımızı temizlemektir” diye konuştu.

Bu tür yapıların tekrar devlete sirayet etmemesi için gerekli tedbirlerin dikkatle alınması gerektiğini söyleyen Prof.Dr. Yekta Saraç, "Yükseköğretimde atama ve yükseltilmelerde liyakatin esas alınması aslında bu yapının yükseköğretimin bünyesinden temizlenmesi için en önemli araçtır. Bütün üniversitelerimize bu kültürün, liyakat ve ehliyet anlayışının, devletimize, milletimize sadakat anlayışının yerleşmesi için çalışacağız. Üniversiteler insan değerlerini yücelten, bireyin bütün yeteneklerinin geliştirilmesi amacını taşıyan kurumlardır. İçinde yaşadığımız dünyanın bütününe karşı sorumluluk duyacaksınız. Kendimizi başkalarının yerine koyabilmeyi ve dünyayı başkalarının gözüyle de görebilmeyi ve bunu kolaylaştıran felsefi derinliği, estetik zevki ve edebi de öğrenmeli ve öğretmeliyiz” diye konuştu.

Türkiye genelinde bütün üniversitelerde uygulanan akademik çalışmalar kapsamında Amasya Üniversitesi'nden 6 akademisyen 100 tam puan alarak akademik teşvik ödülü almaya hak kazandı. Konuşmaların ardından 6 akademisyene akademik teşvik ödülleri Prof. Dr. Yekta Saraç tarafından verildi.

DHA