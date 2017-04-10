Son Dakika: Yoksullar ve evsizler için “Papa Francesco Çamaşırhanesi” kuruldu

Yoksullar ve evsizler için “Papa Francesco Çamaşırhanesi” kuruldu

Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Şehir Devleti Başkanı Papa Francesco, evsizlerin ve yoksulların faydalanması için bir çamaşırhane kurdurdu. Tesisi açan dernek, evsizlere ücretsiz sağlık hizmeti ve berber de sağlayacak.

Papalık Hayır İşleri Kurumu'ndan yapılan açıklamada, “Papa Francesco'nun Çamaşırhanesi” adı verilen ve Roma'daki Trastevere bölgesinde bulunan Katolik cemaati Sant'Egidio'ya ait binada kurulan

çamaşırhane bugün hizmete girdi.

Açıklamada, yoksullar ile evsizlerin ücretsiz kullanabilecekleri çamaşırhanede kıyafetlerini, yorgan ve battaniyelerini yıkayıp kurutabileceği ve ütüleyebileceği belirtildi.

Çamaşırhanede, çok uluslu bir beyaz eşya üreticisi tarafından bağışlanmış 6 yıkama, 6 da kurutma makinesi ile ütülerin bulunduğu bildirildi. Kullanılacak deterjan ve yumuşatıcıları ise, kimya ürünleri üreten bir diğer çok uluslu şirket bağışlayacak.

Evsizlere berber ve doktor hizmeti

Katoliklerin geçen yıl “merhamet” temasıyla geçirdiği kutsal yılın ardından bu deneyimi somut bir eyleme dökme kapsamında hayata geçirilen çamaşırhaneyi, Sant'Egidio bünyesindeki Genti di Pace (Barış İnsanları) adlı derneğin gönüllü üyeleri yönetecek.

Yıllardır yoksullara ve evsizlere yardım edilen söz konusu merkezde, önümüzdeki aylarda duş, berber ve doktor hizmetinin de hayata geçirileceği duyuruldu.

Papa Francesco, evsizler ve yoksulların ücretsiz faydalanması için Vatikan'ın ünlü Aziz Petrus Meydanı'daki sütunların altında da bir berber ile prefabrik duşlar açtırmıştı.

Arjantinli Papa, 4 yıl önce bu göreve seçildikten sonra yaptığı açıklamada, “Yoksullar için yoksul bir kilise” şiarını dile getirmişti.

(lı)

DHA