Yol kenarında cesedi bulunan kadına otomobil çarpmış

MERSİN'in Silifke İlçesi'nde, yol kenarında cesedi bulunan 35 yaşındaki Nezihat Sarı'ya çarparak ölümüne neden olan sürücü polise teslim oldu.

Burunucu Mahallesi'nde D-400 karayolu yol kenarında 90 Mart'ta Nezihat Sarı'nın cesedi bulunmuştu. Kadının ölüm nedeninin belirlenmesi için cesedi Adli Tıp Kurumu'na gönderilirken, bugün Silifke İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne gelen Murat Ağlamaz, kadına otomobille çarpmış olabileceğini söyledi. Cesedin bulunduğu bölgede gece bir şeye çarptığını fark ettiğini, inip bakmasına rağmen herhangi bir şey görmediğini söyleyen Ağlamaz, ertesi sabah internette haberi görünce teslim olmaya karar verdiğini anlattı. Ağlamaz, çıkarıldığı mahkemece denetimli serbestlik kapsamında serbest bırakıldı.

DHA