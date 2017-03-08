Yol kenarındaki kamyona çarpan motosiklet sürücüsü öldü

ESKİŞEHİR'de yanından geçen bir kamyonun aynasını kırdığı için yol kenarında duran süt tankerine arkadan çarpan motosiklet sürücüsü 20 yaşındaki Mustafa Karaca olay yerinde öldü.

Olay saat 22.00 sıralarında Çevreyolu Eskişehir Polisevi yakınında meydana geldi. Ankara istikametinden Bozüyük yönüne giden 61 yaşındaki İbrahim İlik yönetimindeki 15 DG 393 plakalı süt tankerinin aynasına yanından geçen ve plakası alınmayan bir kamyon çarptı. İbrahim İlik kırılan aynasına bakmak için süt tankerini yolun sağına çekip dörtlülerini yakarak aracını durdurdu. Bu sırada arkadan gelen Mustafa Karaca'nın kullandığı 26 B 2579 plakalı motosiklet sürücüsü süt tankerine arkadan çarptı. Olay yerinde hayatını kaybeden gencin üzerinden Mustafa Karaca adına düzenlenmiş askerlik belgesi çıktı. karaca'nın cenazesi otopsi için Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Süt tankeri şoförü İbrahim İlik gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

DHA