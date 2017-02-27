Yol seviyesi düşürülüp binaya giriş çıkış zorlaşınca, afişli tepki geldi

– RİZE’de yapımı süren 9.5 kilometrelik Güney Çevre Yolu’nun Paşakuyu Mahallesi’nden geçen güzergahında yolun kodu düşürülünce, yaklaşık 200 kişinin yaşadığı 11 katlı bir apartmana yaya ve araç girişi engellendi. Tüm girişimlere rağmen soruna çözüm bulamayan apartman sakinleri binaya astıkları afişle tepkilerini dile getirdi.

Rize’de 23 Mart 2012 tarihinde dönemin Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı olan Başbakan Binali Yıldırım tarafından temeli atılan 9.5 kilometre uzunluğundaki Güney Çevre Yolu inşaatında sona gelindi. Projede, Paşakuyu Mahallesi’nden geçen güzergahta, yolun kodu 180 santimetre düşürülünce, 11 katlı ve yaklaşık 200 kişinin yaşadığı Oluşum Apartmanı'na yaya ve araç girişi engellendi. Binaya girip çıkmakta zorlanan vatandaşlar yetkililere başvurdu, ancak sonuç alamadı.

TEPKİ AFİŞİ ASTILAR

Bunun üzerine apartman sakinleri binaya afiş asarak tepkilerini dile getirdi. Afişte şu ifadeler yer aldı:

"Devlet olmazsa vatandaş olmaz bilinci ile hareket eden site halkımızın vatandaşlık vazifelerini yerine getirdiği halde, çağın en modern teknolojisine sahip vatanımızda her türlü yasal yollarla aradığımız hakkımızı hiçe sayarak, yatalak hastalarımızı, yaşlılarımızı ve çocuklarımızı karayolu çukuruna mahkum edenleri yüce yaradanımıza havale ediyoruz."

'TECRİT EDİLMİŞ BİNAYA DÖNÜŞTÜRÜLDÜK'

Apartman yöneticisi Süleyman Şafak, güzergah boyunca hiçbir yerde yol kodunun düşürülmediğini, sadece kendilerinin mağdur edildiğini belirterek, "Tecrit edilmiş bir binaya dönüştürüldük. Bu güzergahta böyle bir rezalet daha yok. Binaya girip çıkmak zorlaştı. Yetkililere başvurduk ama kimse sorunumuzla ilgilenmedi" dedi.

KARAYOLLARI: SORUN GEÇİCİ, DÜZELTİLECEK

Bina sakinleri, yaya olarak bile binaya girip çıkmakta zorlandıklarını belirterek sorunun çözülmesini isterken, Karayolları yetkililerinden konuya ilişkin açıklama geldi. Karayolu yetkilileri yaşanan durumun geçici olduğunu belirterek, yol inşaatının tamamlanmasının ardından, apartmanın hem yaya hem de araç girişi sorununun giderileceğini açıkladı.