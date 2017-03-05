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Hakkari Haberi: Yola düşen çığ 2 saatte temizlendi

Yola düşen çığ 2 saatte temizlendi
12:565 Mart 2017
Son Dakika Haberi
Yola düşen çığ 2 saatte temizlendi
Yola düşen çığ 2 saatte temizlendi

HAKKARİ'nin Şemdinli İlçesi'nde yola düşen çığ İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri tarafından temizlendi.
Hakkari'nin Şemdinli İlçesi'nde havaların ısınması sonrası dağlardan çığlar düşmeye başladı. Şemdinli'ye 15 kilometre uzaklıktaki Kayalar Köyü yoluna dün akşam saatlerinde çığ düştü. Tonlarca kar yolu ulaşıma kapattı. Vatandaşların haber vermesi üzerine bölgeye İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri gönderildi. Ekipler tarafından yapılan 2 saatlik çalışma sonrası çığ temizlenerek yol yeniden trafiğe açıldı. 

DHA

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