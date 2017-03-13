Yolcu minibüsü ile otomobil çarpıştı: 13 yaralı

KAYSERİ'nin İncesu İlçesi'nde, otomobille çarpışıp devrilen minibüste bulunan 13 kişi yaralandı.

Olay, Kayseri-Niğde karayolu İncesu ilçesi yakınlarında meydana geldi. Furkan Aslan idaresindeki 38 AJ 663 plakalı otomobil ile Yaşar Ekinci'nin kullandığı 66 LG 555 plakalı yolcu minibüsü çarpıştı. Kaza sonrası minibüsteki Hayrunnisa Şener, Rukiye Şener, Fatma Kılıç, Kadir Kılıç, Arzu Nazlıoğlu, Mahi Muratoğlu, Mustafa Muratoğlu, Mahmut Tekin, Fikriye Tekin, Pakize Kartal, Ali Nazlıoğlu, Aslı Nazlıoğlu ve Nafiye Nazlıoğlu yaralandı. Otomobilde ise maddi hasar oluştu. Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı.

DHA