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Muğla Haberi: Yolcu otobüsü devrildi: 32 yaralı

Yolcu otobüsü devrildi: 32 yaralı

11:398 Nisan 2017
Son Dakika Haberi
Yolcu otobüsü devrildi: 32 yaralı
Yolcu otobüsü devrildi: 32 yaralı

MUĞLA'nın Ula İlçesi'nde, şehirlerarası yolcu otobüsünün devrildiği kazada 32 kişi yaralandı.
Kaza, bugün saat 07.00 sıralarında, Muğla- Denizli Karayolu'nun 15'inci kilometresi Gölcük Mahallesi Mevkii'nde geldi. Ankara'dan Muğla'ya yolcu getiren Refik Kozkıran'ın kullandığı 06 L 5820 plakalı şehirlerarası yolcu otobüsü, sol yana devrildi. 37 yolcu ve 4 görevlinin yer aldığı otobüste, 32 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

 

DHA

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