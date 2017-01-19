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Niğde Haberi: Yolcu otobüsü kamyona çarptı: 1 ölü, 12 yaralı

Yolcu otobüsü kamyona çarptı: 1 ölü, 12 yaralı
02:1619 Ocak 2017
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Yolcu otobüsü kamyona çarptı: 1 ölü, 12 yaralı
Yolcu otobüsü kamyona çarptı: 1 ölü, 12 yaralı

KONYA'nın Ereğli İlçesi'nde yolcu otobüsünün kamyona çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 12 kişi yaralandı.
Kaza, saat 21.30 sıralarında Adana-Aksaray karayolu Yeniköy mevkiinde meydana geldi. Mehmet Pıtır yönetimindeki 06 FU 0364 plakalı yolcu otobüsü, önünde seyreden 32 yaşındaki Celal Aşık yönetimindeki 38 GJ 128 plakalı yem kırma makinesi yüklü kamyona çarptı. Çarpmanın etkisiyle kamyonun kabini kopup şarampole yuvarlandı.
Kazanın ardından yoluna devam eden otobüsün şoförü, aracı yaklaşık 1 kilometre ileride durdurup kaçtı. Kazada, kamyon şoförü Celal Aşık hayatını kaybetti, otobüsteki 28 yolcudan 12'si yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulanslarla yaralılar, Niğde ve Bor'daki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.
Kazada hayatını kaybeden Celal Aşık'ın cenazesi, sıkıştığı yerden 2 saatlik çalışmaya çıkarılarak morga kondu. Kaçan otobüs şoförünü bulmak için çalışma başlatıldı.

 

 

DHA

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