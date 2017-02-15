Yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı: 21 yaralı

KAYSERİ-Malatya karayolunun 75'nci kilometresi Pınarbaşı Bahçecik mevkiinde meydana gelen kazada, Şırnak'a giden yolcu otobüsü sisli ve buzlu havada sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Kazada 21 kişi yaralandı.

Kaza geç saatlerde Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesi Bahçecik mevkiinde meydana geldi. İstanbul'dan Şırnak Cizre'ye giden otobüsü, sürüsünün direksiyon hakimiyeti kaybetmesi sonucu kayganlaşan yolda kontroldan çıkarak şarampole yuvarlandı. Yoldan geçen araçlardakilerin haber vermesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 21 kişi, ambulanslarla Pınarbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yararlıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, jandarma kazayla soruşturma başlattı.

DHA