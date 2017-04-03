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Bitlis Haberi: Yolcu otobüsünde 4 kilo 607 gram eroin ele geçirildi

Yolcu otobüsünde 4 kilo 607 gram eroin ele geçirildi

21:513 Nisan 2017
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Yolcu otobüsünde 4 kilo 607 gram eroin ele geçirildi
Yolcu otobüsünde 4 kilo 607 gram eroin ele geçirildi

BİTLİS'te polisin bir yolcu otobüsünde yaptığı aramada 2 yolcunun çantasında 4 kilo 607 gram eroin ele geçirdi. Şüpheli iki kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Bitlis Valiliği'nden yapılan açıklamada, Emniyet Müdürlüğü ekipleri yaptıkları yol kontrolleri sırasında batı illerine giden bir yolcu otobüsü durduruldu. Otobüste yolcu olarak bulunan M.Z.P. ve Z.P.'nin şüpheli hareketleri üzerine çantaları açılarak arama yapıldı. Yapılan aramalarda 4 kilo 607 gram eroin ele geçirildi. Uyuşturucu ile ilgili gözaltına alınan M.Z.P. ve Z.P. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı

DHA

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