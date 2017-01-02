Yolcu otobüsünde uyuşturucu ele geçirildi

SİVAS'ın Gürün ilçesinde jandarma ekiplerinin yolcu otobüsünde yaptığı uyuşturucu aramasında bir yolcunun üzerinde 935 gram 'Metanfetamin' maddesi ele geçirildi.

Sivas İl Jandarma Komutanlığı ekipleri dün gece Gürün ilçesi Bahçeiçi köyü girişinde Malatya-Kayseri D-300 Karayolu üzerinde yol kontrol ve arama çalışması yaptı. Kontroller sırasında Van'dan Antalya istikametine gitmekte olan yolcu otobüsü durdurularak özel eğitimli köpek yardımı ile arandı. Yapılan aramada yolculardan birinin üzerinde 935 gram Metanfetamin maddesi ele geçirildi. Şüpheli gözaltına alınırken, inceleme başlatıldı.

DHA