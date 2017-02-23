Yolcu trenin önüne atlayarak intihar etti

AYDIN'ın Efeler İlçesi'nde, yolcu treni geçerken önüne demiryoluna atlayan 39 yaşındaki Süleyman Yalçın öldü.

Olay, bugün saat 12.00 sıralarında, Aydın-İzmir Karayolu Kızılcaköy Mahallesi yakınlarındaki hemzemin geçit olmayan demiryolunda meydana geldi. Söke-Nazilli seferini yapan yolcu treninin geçtiği sırada, kendisini trenin önüne atan Süleyman Yalçın, yaşamını yitirdi. Tren ise yaklaşık 200 metre ileride durabildi. İhbar üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Yalçın'ın cesedi morga kaldırıldı.

Olayı görenlerin, Süleyman Yalçın'ın treni kollarını açarak bir süre bekleyip önüne atladığını söylediği öğrenildi. Makinist ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılırken, içindeki yolcularla birlikte yaklaşık bir saat bekleyen tren yoluna devam etti. Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.

DHA