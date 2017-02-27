Yolcu üzerindeki korsede 1 kilo 55 gram esrar bulundu

SİVAS'ın Gürün İlçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan yol kontrollerinde durdurulan yolcu otobüsünde 1 kilo 55 gram esrar ele geçirildi.

Sivas İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Gürün İlçesi Bahçeiçi Köyü mevkiinde yapılan uygulamada, Malatya'dan Ankara'ya giden yolcu otobüsü durduruldu. Narkotik köpeğiyle yolcu otobüsünde yapılan aramada, bir yolcunun beline sarılı korse içine gizlenmiş 1 kilo 55 gram toz esrar ele geçirildi. Yolcu gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

DHA