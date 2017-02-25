Yolda giden otomobilin üzerine araç düştü

HATAY'ın İskenderun İlçesi'nde el freni çekilmeden bırakılan bir hafif ticari araç, yaklaşık 100 metre yüksekten kayarak E-91 Karayolu'nda hareket halindeki bir otomobilin üzerine düştü.

18 Ocak'ta meydana geldiği anlaşılan kazanın görüntüleri sosyal medyada yer aldı. Görüntüde, Belen ile İskenderun ilçeleri arasındaki E-91 Karayolu'nda İskenderun yönüne giden otomobilin üzerine, yaklaşık 100 metre yukarıdaki Sarımazı Mahallesi yakınlarından el freni çekilmeden bırakılan hafif ticari araç taklalar atarak düşüyor. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, beyaz renkli hafif ticari aracın şarampolden aşağıya taklalar atarak yolda seyir halindeki otomobilin üzerine düşüşü görülüyor. Üzerine araç düşen otomobil sürücüsünün hafif yaralandığı belirtildi.

DHA