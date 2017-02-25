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Hatay Haberi: Yolda giden otomobilin üzerine araç düştü

Yolda giden otomobilin üzerine araç düştü
12:0725 Şubat 2017
Son Dakika Haberi
Yolda giden otomobilin üzerine araç düştü
Yolda giden otomobilin üzerine araç düştü

HATAY'ın İskenderun İlçesi'nde el freni çekilmeden bırakılan bir hafif ticari araç, yaklaşık 100 metre yüksekten kayarak E-91 Karayolu'nda hareket halindeki bir otomobilin üzerine düştü.
18 Ocak'ta meydana geldiği anlaşılan kazanın görüntüleri sosyal medyada yer aldı. Görüntüde, Belen ile İskenderun ilçeleri arasındaki E-91 Karayolu'nda  İskenderun yönüne giden otomobilin üzerine, yaklaşık 100 metre yukarıdaki Sarımazı Mahallesi yakınlarından  el freni çekilmeden bırakılan hafif ticari araç taklalar atarak düşüyor. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, beyaz renkli hafif ticari aracın şarampolden aşağıya taklalar atarak yolda seyir halindeki otomobilin üzerine düşüşü görülüyor. Üzerine araç düşen otomobil sürücüsünün hafif yaralandığı belirtildi.

DHA

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