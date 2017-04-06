Yolun karşısına geçerken otomobil çarptı, öldü

YOZGAT’ta, arazi yolunda kayan otomobilin bırakıp karayoluna çıkan Hakan Eröncül, otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

Kaza, Yozgat-Kayseri karayolu merkez Topçu Köyü yakınlarında meydana geldi. Hakan Eröncül yönetimindeki 66 DZ 003 plakalı otomobil, arazi yolunda ilerlerken kontrolden çıkıp ağaçların arasına kaydı. Eröncül, kendi imkanlarıyla aracını çıkarmayı başaramadı. Aracını bırakıp yaklaşık yüz metre ilerideki karayoluna çıkıp karşıya geçmek isteyen Eröncül'e otomobil çarptı. Sürücüsü ve plakası belirlenemeyen otomobil, durmayarak olay yerinden uzaklaştı.

Hayatını kaybeden Hakan Eröncül'ün cesedinin üzerinden çok sayıda araç geçti. Bu sırada yoldan geçen Erdoğan D., Eröncül'ün cesedine çarpamak için direksiyon kırınca, yönetimindeki 34 KD 8085 plakalı otomobil şarampole yuvarlandı.

Kazada Erdoğan D. yara almazken, hayatını kaybeden Hakan Eröncül’ün cesedi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için morga kaldırıldı.

DHA