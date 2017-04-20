Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
İptal
REKLAMSIZ SÖZCÜ
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Denizli Haberi: Yolun karşısına geçmek isterken canından oldu

Yolun karşısına geçmek isterken canından oldu

19:5420 Nisan 2017
Son Dakika Haberi
Yolun karşısına geçmek isterken canından oldu
Yolun karşısına geçmek isterken canından oldu

DENİZLİ'nin Pamukkale İlçesi'nde, yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı 80 yaşındaki Bekir Türk, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Kaza saat 14.00 sıralarında Bağbaşı Mahallesi'nde meydana geldi. Denizli-Antalya Karayolu'nda yolun karşısına geçmeye çalışan Bekir Türk'e, Fatih Özkaya'nın kullandığı 20 BL 815 plakalı otomobil çarptı. Ağır yaralanan Türk, ambulansla Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan Türk, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Otomobil sürücüsü Özkaya gözaltına alınırken, polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

DHA

Açık havada zaman geçirmenin bilimsel olarak desteklenen 5 yararı
Keşfet

Açık havada zaman geçirmenin bilimsel olarak desteklenen 5 yararı

SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet Whatsapp
Yorumlar