Yöresel festivallere yolcu taşıyan 'kaçak tur' uyarısı

AYDIN Turist Rehberleri Odası (AYTRO) ile Türkiye Seyehat Acentaları Birliği (TÜRSAB) yaz aylarının gelmesiyle birlikte yöresel festivallerin arttığını belirterek vatandaşlara kaçak tur uyarısında bulundu.

Uzmanlar tur düzenleme yetkisi olmayan, rehbersiz ve güvencesiz kaçak tur düzenleyenlere karşı tatilcileri uyardı. Çeşme'de düzenlenen Alaçatı Ot Festivali'nde AYTRO 45, TÜRSAB ise 33 kaçak tur tespit etti. Denetimsizliğin birçok can yakacağını savunan AYTRO Başkanı İsa Levent Gürçavdı, bahar aylarında canlanan iç turizmle birlikte belgesiz kaçak turların artış gösterdiğini açıkladı. Gürçavdı, 'Uluorta, pervasızca turlar düzenleniyor. Sosyal medya üzerinden yapılan duyurular ve el ilanlarıyla turlar pazarlanarak vatandaşlar tuzağa düşürülüyor. Bu turlarda standartlara uyulmamakla birlikte vatandaşların can güvenlikleri tehlikeye atılıyor. Hafta sonları Kuşadası, Didim, Efes, Meryem Ana, Şirince bölgeleri sıkı denetime tabi tutulmalı. Yetkilileri göreve davet ediyoruz' dedi. TÜRSAB ve Turizm İl Müdürlüğü ekipleri eşliğinde yaptıkları denetimlerde bir otobüste rehber olup olmadığına baktıklarını ifade eden Gürçavdı, 'TÜRSAB belgesi olmayan, ucuz otobüsleri tercih eden tur düzenleyicileri, seyahat sigortası yapmıyor. Alaçatı festivali sırasında yaptığımız denetimlerde vizesi olmayan 1985 model araçlara rastlandı. Bizim denetleyebildiğimiz kadarıyla 45 kaçak tur organizasyonuna rastladık' dedi.

'DENETİMLERE GÖZLEMCİ OLARAK KATILIYORUZ'

Etkin denetim olmadığı için kaçak turların önünün alınamadığını ifade eden TÜRSAB Kuşadası Bölgesel Yürütme Kurulu Başkanı Gökhan Aydın ise 'Denetim yetkisi ne yazık ki meslek kuruluşlarında, TÜRSAB'da değil. Turizm müdürlüklerinin denetim yapma yetkisi var. Bizler sadece gözlemci olarak katılabiliyoruz. Valiliklerden alınan izinle yapılan denetimlerde kaçak tur düzenleyenlere 3 bin 500 lira ceza kesiliyor. Denetimlerimiz sürüyor. Birçok okul ve üniversitelerin gezileri ile birlikte bahar festivalleri var. Denetimlerin etkin ve aralıksız sürmesi gerekiyor. Aksi taktirde üzücü olaylarla karşılaşılabilir' diye konuştu.

DHA