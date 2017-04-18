Yorgancılar: Bizim bir tarafa gidecek halimiz yok

EGE Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) Başkanı Ender Yorgancılar, dün akşam 'EBSO Aytaç Sefiloğlu Gazetecilik Yarışması'nın ödül töreninde yaptığı konuşmada, sosyal medyada 'Hayır' bloğuna karşı gösterilen tepkileri eleştirdi. Yorgancılar, 'Bizim bir tarafa gidecek halimiz, başka bir tarafta yaşayacak durumumuz yok. İşimiz burada, karnımız burada doyuyor. Dolayısıyla bu ülkeye sahip çıkmak mecburiyetindeyiz' dedi.

EBSO Başkanı Ender Yorgancılar, yarışmada ödül kazanan gazetecilere ödül vermeden önce yaptığı konuşmada referandum sonuçlarını değerlendirdi. Yorgancılar, bir gazetenin haber müdürünün 'Vefat' ilanı şeklinde yaptığı eski Türkiye'nin öldüğü yönündeki twitter paylaşımı ile 'Hayır oyu veren kadınlar Evetçiler'in ganimetidir' içerikli Facebook paylaşımını hatırlatarak, şunları söyledi:

'Çok zor ve kritik günlerden geçiyoruz. Atatürk'ün bize emanet etmiş olduğu Türkiye Cumhuriyeti devleti ilelebet payidar bir şekilde yaşayacağından hiçbir endişem yok. Bugün bir gazetenin 'vefat' diye bir tvitini gördüm. Mutlaka görmüşsünüzdür. O Türkiye Cumhuriyeti devleti hiçbir zaman ölmedi, ölmeyecek. Onun bekçileri, onu yaşatacak olan gençler, onu yaşatacak olan Atatürkçüler bir ölüyor, bir doğuyor. Bir başka üzüntüm de herkesin bir oyu var. Evet de verebilir Hayır da verebilir. Halkımızın kararına saygılıyız. Netice itibariyle milletin vermiş olduğu karara uyulması gerekiyor. Oy atılmadan yüzde 49 oy atan 'Hayır grubunun hanımları kardeşleri diğerleri için ganimettir' diyen o kişiyi de kınıyorum. Allah'a havale ediyorum. Bu kritik günler inşallah sağduyu ile geçecek, birlik berebaerlik içinde devletimze yardımcı olarak, destek olarak. Ülkemizin 2023 hedeflerine ulaşmak gayesiyle sorumlu olduğumuz üretimdir, istihdam sağlamaktır, elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz. Çünkü başka Türkiye yok. Bizim bir tarafa gidecek halimiz, başka bir tarafta yaşayacak durumumuz yok. İşimiz burada, karnımız burada doyuyor. Dolayısıyla bu ülkeye sahip çıkmak mecburiyetindeyiz.'



DHA