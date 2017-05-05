Yörük Festivali'nde develer asfaltta yürüdü

ANTALYA Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği 3'üncü Yörük Festivali başladı. Festival kapsamından Antalya kent merkezinde asfaltta yürüyen develeri turistler ilgiyle izledi.

Büyükşehir Belediyesi'nin, Antalya Yörükler Derneği ile birlikte bu yıl üçüncüsünü düzenlediği Yörük Festivali, Cumhuriyet Meydanı'nda başladı. Festivale Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Ak Parti Antalya milletvekilleri Mustafa Köse, İbrahim Aydın, Gökcen Özdoğan Enç ile Atay Uslu, Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal ve Antalya protokolü katıldı. Yörük kültürünü geleneklerini yeniden yaşatmayı ve dünyaya tanıtılmasını hedefleyen festival, Göç Duası ile start aldı. Yörük gruplarının dans gösterilerinin ardından Mehter Marşı öncülüğünde temsili Yörük göçü yapıldı. Atatürk Caddesi'ndeki göçte, geleneksel kıyafetleri ve deva kervanı ile yörükler, renkli görüntüler oluşturdu. Yörük göçü sırasında Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı temizlik işçileri de develerin arkasında yürüyerek dışkılarını temizledi. Karaalioğlu Parkı'nda sona eren yürüyüşte develerden inen temsili gelin ve damat için takı töreni yapıldı. Gösterileri kent merkezindeki turistler de ilgiyle izledi.

YÖRÜKLER TAŞIYICI SÜTUN

Antalya Valisi Münir Karaloğlu festivalde yaptığı konuşmada, Türk kültürünü yaşatmaya devam ettiklerini söyledi. Yörük kültürünün özellikle Toroslar'da devam ettiğini belirten Karaloğlu, 'Yörük dernekleri çok önemli bir görevi üstleniyor. Yörük ve Türkmenler Anadolu'da bizim ana hamurumuzdur. Yörük kültürü Anadolu'daki medeniyetin taşıyıcı ana sütunudur' dedi.

'TAKLİT FESTİVALLER YAPMAYACAĞIZ'

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel de, yörüklerin Türk kültüründe çok önemli bir yer tuttuğunu söyledi. Bu kültür ve geleneğin gelecek nesillere taşınması gerektiğini belirten Türel, 'Bu yıl düzenlediğimiz festival uluslararası bir nitelik de taşıyor. Bize atalarımızdan kalan kültürü çocuklarımıza yansıtmak büyük gurur duyuyorum. Bundan sonra her sene daha büyüyecektir. 3 gün boyunca devam edecek festivalimizde kültürümüzden birçok örneği göreceğiz' diye konuştu. Taklit festivaller yapmayacaklarını dile getiren Türel, geleneksel festivaller yapmaya devam edeceklerini söyledi.

Kına gecesi de düzenlenen festivalde, Kırgızistan halk sanatçıları ekibi Tengir Too konser verdi.

DHA