Yozgat’ta 110 köy yolu kardan kapandı

YOZGAT il genelinde iki gündür aralıklarla devam eden ve gece şiddetini artıran kar yağışı nedeniyle 110 köy yolu ulaşıma kapandı.

Kar yağışının hafiflemesi sonucu saat 02.00’den itibaren karla mücadele çalışmalarını yoğunlaştıran Özel İdare Müdürlüğü ekipleri, kapanan yolları ulaşıma açma çalışmalarına başladı. Özel İdare Müdürlüğü Ulaşım Hizmetleri sorumlusu Tuncay Cansever, sorumluluk alanları içerisinde 4 bin 250 kilometre yol ağının bulunduğunu belirterek, "169 personel 85 iş makinesiyle karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor. Akşam saatlerinde kar yağışının etkisini artırmasıyla birlikte 150 köyümüzün yolunda yer yer kapanmalar oldu. 110 köyümüzün yolu kapandı. Gece başlattığımız çalışmalar sonunda 110 köyümüzle tekrar ulaşım sağlandı. Yol temizleme çalışmalarımız sürüyor" dedi.

Yozgat merkez ilçeye bağlı Büyükmahal, Kışla ve Dağyenicesi köylerinin ulaşıma kapanan yolları da yapılan çalışmalar sonucu öğle saatlerinde ulaşıma açıldı. Akdağmadeni ilçesinde bazı köy yollarında karla mücadele çalışmaları devam ediyor.

DHA