Yozgat’ta 1100 polis adayı yemin ederek diploma aldı

YOZGAT Polis Meslek Eğitim Merkezi'nde (POMEN) 4 ay süren eğitimlerini tamamlayan üniversiteli 1100 polis adayı, mezuniyet töreninde yemin ederek mesleğe adım attı.

Polis adaylarının yakınlarının yoğun ilgi gösterdiği töreni yaklaşık 5 bin kişinin izledi. Polis adaylarının yürüyüşü ardından konuşan Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç, Türkiye’nin eğitimle daha ileriye gittiğini, üniversite mezunu polislerin halkın güvenini sağlamada önemli bir işlevi olacağını söyledi. Üniversite mezunu polislerin aynı zamanda sanatsal yönlerinin de olduğunu, güzel sanatlardan, müzikten, resimden anladıklarını ifade eden Yurtnaç öğrencilere seslenirken "Sevgili gençler; hukukun üstünlüğü prensibini aklınızdan çıkarmayacaksınız. Hukukun üstünlüğü prensibi neydi, yasaların herkese eşit olarak uygulanmasıdır. Hizmet ettiğiniz haklın, anneniz, babanız, kardeşiniz olduğunu düşününün. Eğer böyle yaparsanız hiçbir zaman başarıdan, güzellikten uzak kalmazsınız. Hayat boyu millete devlete hizmet edersiniz" dedi.

Yozgat POMEM Müdürü Şaban Kütükoğlu ise, konuşmasında, Yozgat POMEM’in 1997 yılında kurulduğunu hatırlatarak, "Okulumuz kurulduğu yıldan bu yana emniyet teşkilatına sayıları 10 binleri bulan ülkesinin bölünmez bütünlüğüne inanan, gözünü kırpmadan, ülkesi, için, bayrağı için, devleti için şehit olan polis memurları yetiştirmiştir. Türküye Cumhuriyeti var olduğu sürece de yetiştirecektir. Yozgat POMEM olarak 18. dönem, bin 100 vatan evladını mezun etmenin haklı gururunu yaşıyoruz" diye konuştu.

Konuşmaların ardından dereceye giren 10 öğrenci ödüllendirildi. Öğrencilerin hep birlikte yemin etmesiyle devam eden mezuniyet töreni öğrencilerin keplerini hayaya atıp bir birleriyle kucaklaşmasıyla tamamlandı. Mezuniyet sevinci yaşayan öğrenciler aileleriyle hasret giderdi.

DHA