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Yozgat Haberi: Yozgat'ta ByLock kullanan 7 eski emniyetçi tutuklandı

Yozgat'ta ByLock kullanan 7 eski emniyetçi tutuklandı
10:247 Mart 2017
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Yozgat'ta ByLock kullanan 7 eski emniyetçi tutuklandı
Yozgat'ta ByLock kullanan 7 eski emniyetçi tutuklandı

YOZGAT Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince sürdürülen FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında örgütün haberleşme programı ByLock kullandığı belirlenen eski emniyet mensubu 17 kişiden 7’si tutuklandı.
Daha önce Yozgat’ta görevliyken, FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında KHK ile meslekten ihraç edilen 4'üncü sınıf 2 emniyet müdürü, 3 komiser, 4 komiser yardımcısı ve 9 polis, örgütün şifreli haberleşme sistemi ByLock kullandıklarının tespit edilmesi üzerine gözaltına alındı. Yozgat Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi'nde işlemleri tamamlanan 17 eski emniyet mensubu adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkartılan 17 kişiden 4'üncü sınıf 1 emniyet müdürü, 1 komiser, 5 polis tutuklanırken, 10 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan 1 eski polis memurunun aranmasına devam ediliyor.

DHA

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