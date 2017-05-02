Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
İptal
REKLAMSIZ SÖZCÜ
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Yozgat Haberi: Yozgat'ta FETÖ imamları adliyede

Yozgat'ta FETÖ imamları adliyede

12:092 Mayıs 2017
Son Dakika Haberi
Yozgat'ta FETÖ imamları adliyede
Yozgat'ta FETÖ imamları adliyede

YOZGAT'ta Fethullahçı Terör Örgütü'nün emniyetteki mahrem yapılanmasına yönelik yurt genelinde 26 Nisan 2017 tarihinde gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 8 şüpheli adliyeye sevk edildi.
Yozgat Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından gözaltına alınan İ.A., M.B., Ş.Ö., O.K., A.Ö., G.Ö., M.K. ve T.U.'nun emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden öğretmen olan ve daha önce Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile görevinden ihraç edilen T.U.'nun, örgütün ‘bölge abisi' olduğu iddia edildi.
 

DHA

Açık havada zaman geçirmenin bilimsel olarak desteklenen 5 yararı
Keşfet

Açık havada zaman geçirmenin bilimsel olarak desteklenen 5 yararı

SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet Whatsapp
Yorumlar