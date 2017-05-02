Yozgat'ta FETÖ imamları adliyede

YOZGAT'ta Fethullahçı Terör Örgütü'nün emniyetteki mahrem yapılanmasına yönelik yurt genelinde 26 Nisan 2017 tarihinde gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 8 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Yozgat Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından gözaltına alınan İ.A., M.B., Ş.Ö., O.K., A.Ö., G.Ö., M.K. ve T.U.'nun emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden öğretmen olan ve daha önce Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile görevinden ihraç edilen T.U.'nun, örgütün ‘bölge abisi' olduğu iddia edildi.



DHA