Yüksek Hızlı Tren hattında tünel inşaatı evlerinden ediyor

SAKARYA'nın Geyve İlçesi'nde Yüksek Hızlı Tren tüneli inşaatının yakınında bulunan Kızılkaya Mahallesi, toprak kaymaları nedeniyle 'afete maruz bölge' ilan edildi. Bölgede yaşayanların evlerini boşaltmaları için tebligat gönderildi. Evlerinden taşınmak istemeyen mahalle halkı, Cumhurbaşkanlığı ve Başbakanlığı dilekçe göndererek yeniden inceleme yapılmasını istedi.

Geyve'de Yüksek Hızlı Tren projesinin tünel inşaatı bulunan Kızılkaya Mahallesi'nde dere taşkınını tespit etmk için incelemelerde bulunuldu. Uzmanlar yapılan incelemelerin sonunda 30 hanenin bulunduğu bölgenin, arazide yaşanan kaymalardan dolayı Bakanlar Kurulu kararıyla 'afete maruz bölge' olmasına karar verildi. Valilik, alınan kararla 'afet mağduru' olarak nitelendirilen 30 hanede yaşayanlara evleri boşaltmaları yönünde tebligat yolladı. Cumhurbaşkanlığı ve Başbakanlığa dilekçe gönderen mahalle sakinleri, yeniden inceleme yapılmasını istedi.

Mahallede yaşayan Hızır Çakmakçı, "AFAD 2015 yılında buraya dere taşkını nedeniyle çağırılmış. Buraya gelip rapor hazırlamışlar. Söylediklerine göre 4-5 gün arazide kalıp rapor hazırlamışlar ama doğruyu yansıtmıyor. Burada hızlı tren yolu, tünel inşaatı çalışması var. Devlete çalışıyorlar. İnşaatta yapılan dinamit patlamaları arazide çökmelere sebep vermiş, bunu AFAD sözlü olarak belirtmesine rağmen yazılı raporlarında burada bir tehlikeden, araziye zarar verdiğinden bahsetmiyorlar. Heyelan nedenlerini doğal afete bağlıyorlar. Firmanın çalışmaları sebebiyle bu araziler bu hale geldi. Bu çalışmalarda yaşanan kaymayı heyelan nedeni sayıp köyü kaldırmak istiyorlar. Bu arazi onlara lazım, en kolay nasıl kaldırırız diyorlar afet kapsamına alarak kaldırmaya çalışıyorlar" dedi.

Muhammer Çakmak ise bugüne kadar köyde heyelan gibi herhangi bir afet yaşamadıklarını belirterek, "Bizi buradan kaldırmaya karar vermişler. Yapılan yollardan sular akınca üzerinden zemin kaydı. Çok hafif bir yerlerde zemin kaydıktan sonra geldiler baktılar. Burada zemini ölçen bir şey yapmadılar. Biz buradan çıkmak istemiyoruz" diye konuştu.