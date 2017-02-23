Yüksekdağ, SEGBİS ile hakim karşısına çıktı

HDP Eş Genel Başkanı ve Van eski Milletvekili Figen Yüksekdağ, 'Devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma' ve 'terör örgütü propagandası yapmak' ve 'Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkındaki Kanuna muhalefet etmek' suçmalarıyla hakkında açılan dava için hakim karşısına çıktı.

Van Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, Yüksekdağ hakkında 1 Kasım 2015 Milletvekili Genel Seçimlerinden önce Van'da park açılışı sırasında yaptığı konuşmada, çatışmalarda öldürülen PKK'lı teröristlere 'şehit' diyerek terör örgütünün propagandasını yaptığı vurgulandı. Yüksekdağ'ın 'Terör örgütü propagandası yaptığı' ve 'Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkındaki Kanuna muhalefet ettiği', 'Devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmaya çalıştığı' savunulurken dava açılmıştı.

Van 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen duruşmaya Yüksekdağ'ın avukatları, Van Milletvekili Adem Geveri, HDP Van İl Eş Başkanları Yakup Ataş, Gülistan Orhan katıldı. Van 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya sanık Figen Yüksekdağ, tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlandı. Yüksekdağ, milletvekilliğinin düşürülmesi konusunda DA açıklamalarda bulunarak, şöyle dedi;

"Bundan 1 gün önce hakkımda süren bir davada aldığım ceza sonucu milletvekilliğim düşürülerek cezalandırıldım. Çifte cezalandırma deniliyor buna. Ben HDP'nin Eş Genel Başkanı ve Van'ın seçilmiş milletvekiliyim. Biz siyaseti vekillik makamıyla yapan insanlar değiliz. Ben vekil olmadan da siyasetçiydim. Bugün vekilliğim düşürüldü, yine siyasetçiyim. Mazbatalar bir kağıt parçasıdır. Bizler için aslolan halkımızın oylarıdır. Milletvekilliğini elimden alabilirler bir kağıt parçasına dönüştürdüler zaten. Ben bugün TBMM'de vekilliği düşürülmüş ama hala Van halkının vekili olan birisi olarak konuşuyorum."

Yüksekdağ, savunma yapmak için avukatlarla çok fazla görüşme imkanı bulamadığını ve savunmasını hazırlayamadığını belirterek, süre istedi. Mahkeme heyeti de duruşmayı erteledi.

DHA