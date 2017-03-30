Yüksekokulu birincilikle bitirdi, 30 sertifikası var ama iş bulamıyor

KOCAELİ Üniversitesi İsmet Uzunyol Meslek Yüksekokulu Çevre Temizliği ve Denetimi Bölümü'nü birincilikle bitiren, gemi adamı, iş sağlığı ve güvenliği, girişimcilik, kalite yönetim gibi 30'a yakın sertifikası bulunan 35 yaşındaki Ümit Baydar aylardır iş aramasına rağmen bulamadı.

Ağrı'da yaşayan Ümit Baydar, 2014 yılında Kocaeli Üniversitesi Çevre Temizliği ve Denetimi Bölümü'nü kazandı. Eşi ve iki çocuğunu Ağrı'da bırakarak Kocaeli'ye gelen Ümit Baydar, 2 yıllık bölümü 3.55 puanla birinci olarak bitirdi. Ümit Baydar öğrenimi öncesi ve öğrenimi sırasında birçok meslekle ilgili açılan kurslara katılarak sertifika aldı. Ümit Baydar gemi adamı, silahlı güvenlik, ahşap boyama kursu, iş sağlığı ve güvenliği, girişimcilik, çevre yönetim, kalite yönetim ve kalorifer ateşleme gibi sertifikalar aldı. Geçen yıl mezun olan Ümit Baydar, Kocaeli'de iş bulup ailesini de yanına getirmeyi planladı. Aylarca iş arayan Ümit Baydar, bir sonuca ulaşamadı.

Okulu birincilikle bitirdiğini, aldığı sertifikaların hiçbir işe yaramadığını söyleyen Ümit Baydar, "Ağrı Belediyesi'nde müteahhit firmaya bağlı olarak çalışıyordum. İşten çıkarıldım. 2014 yılında üniversiteyi kazandım. Ailemi Ağrı'da bırakarak üniversite öğrenimi için geldim. Kocaeli Üniversitesi Çevre Temizliği ve Denetimi Bölümü'nü birincilikle bitirdim. Bizim bölüm 2002 yılında açılmış olup KPSS ile hiç alım yapılmamıştır. Bunun atamasının yapılmasını istiyorum. Kocaeli'de iş müracaatı yapmadığım belediye kalmadı. Türkiye'deki belediyelerin bu konuda duyarsız kaldığını düşünüyorum. Bizim bölüm için Sağlık Bakanlığı, Orman ve Su İşleri Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından alım yapılması gerekirken hiçbir bakanlık tarafından alım bugüne kadar yapılmamıştır. Bu bölümle ilgili alım yapılmasını istiyorum" dedi.

Baydar bölümünü bitirdiği okulla ilgili iş aradığını belirterek, "Daha çok bölümümle ilgili iş arıyorum, çok mağdur duruma düştüm. İki çocuğum var, ailem Ağrı'da ben burada gurbetçiyim. Yaklaşık 30 tane sertifikam var. E sınıfı ehliyetim var, iş sağlığı güvenliği sertifikam var, gemi adamı belgem var, gemi yağcısı sertifikam var, çevre yönetim, kalite yönetim sertifikam var, ahşap boyama sertifikam var, daha sayamadığım bir sürü sertifikam var ama maalesef hiçbirisi de daha bugüne kadar işime yaramadı. 4 aydır iş arıyorum bütün belediyeleri kapı kapı gezdim dolaştım, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne müracaat yaptım ama olumlu bir cevap alamadım henüz" diye konuştu.

DHA