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Hakkari Haberi: Yüksekova'da 1 PKK üyesi tutuklandı

Yüksekova'da 1 PKK üyesi tutuklandı
11:409 Ocak 2017
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Yüksekova'da 1 PKK üyesi tutuklandı
Yüksekova'da 1 PKK üyesi tutuklandı

HAKKARİ'nin Yüksekova ve Şemdinli ilçeleri'nde polis ve Jandarma ekiplerinin gerçekleştirdiği iki ayrı operasyonda 'PKK terör örgütüne üye olmak' suçundan aranan 2 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 1'i tutuklanırken, diğerinin jandarmadaki sorgusu sürüyor.
Konu ile ilgili Hakkari Valiliği tarafından açıklama yapıldı. Açıklamada 8 Ocak günü İl Jandarma Komutanlığına bağlı Şemdinli İlçe Jandarma Komutanlığı görevlilerince yapılan yol kontrolü sırasında, 'Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak' suçundan arandığı anlaşılan 1 kişinin gözaltına alındığı belirtildi. Açıklamada, vatandaşlardan gelen ihbar üzerine 1 kişinin de Yüksekova'da yakalandığı ve çıkarıldığı mahkemece tutuklandığı kaydedildi.

DHA

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