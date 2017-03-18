Yüksekova'da 18 Mart Çanakkale Şehitleri Anma töreni

HAKKARİ'nin Yüksekova İlçesi'nde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 102'nci yıldönümü nedeniyle tören düzenlendi.

Hükümet Konağı önündeki Atatürk anıtına çelenklerin konulması ardından saygı duruşunda bulunuldu. Kar yağışı nedeniyle tören Selahaddin Eyyübi Kültür Merkezi'nde devam etti. Törene Yüksekova Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mahmut Kaşıkçı, Garnizon Komutanı Dindar Şahin Güngör, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Ahmet Kurdoğlu, İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Uslu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Servet Canlı, şehit yakınları, siyasi parti temsilcileri ve daire amirleri katıldı.

Tören, İstiklal Marşı'nın okunması ve saygı duruşuyla başladı. Günün anlam ve önemini belirten konuşmaların ardından Yüksekova Kaymakamı Mahmut Kaşıkçı konuşma yaptı. Kaymakam Kaşıkçı, "Dün Çanakkale'yi geçemeyenler bugün Yüksekova'da ve Şırnak'ta hendek kazdırdılar, farklı şekilde bombalar yağdırdırlar. Düşman mertce çıkıp karşımızda savaşmadılar" dedi. Program, Çanakkale Zaferi'nin canlandırıldığı tiyatro ve müzik dinletisiyle son buldu.

DHA