Yüksekova'da 225 bin paket kaçak sigara ele geçirildi

HAKKARİ'nin Yüksekova İlçesi'nde polis ekipleri tarafından yapılan operasyonda bir evde 225 bin paket kaçak sigara ele geçirildi.

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, "İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerimizce kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesi, suç ve suç unsurlarının elde edilerek, şüphelilerin yakalanması amacıyla yapmış oldukları çalışmalar kapsamında, 10.1.2017 günü ilimiz Yüksekova İlçesi Kadıköy Köyünde ikamet eden C.O. isimli şahsın deposunda 225 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir" denildi

DHA