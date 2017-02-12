Yüksekova'da 77 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirildi

HAKKARİ'nin Yüksekova İlçesi'nde jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda 77 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı görevlileri PKK/KCK bölücü terör örgütünün finans kaynağına yönelik yapılan çalışmalar kapsamında; 11 Şubat cumartesi günü Yüksekova İlçesi Büyükçiftlik Beldesi'nde oturan 1 kişinin ev ve eklentilerinde arama yapıldı. Aramada 77 bin 500 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirilirken soruşturma devam ediliyor.

DHA