Yüksekova'da kaza ve yangın tatbikatı

HAKKARİ'nin Yüksekova İlçesi'nde, Belediye'ye bağlı itfaiye ekipleri tarafından yangın ve kaza tatbikatı yapıldı.

Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri tarafından Yüksekova Belediyesi itfaiye ekiplerine bir haftalık yangın ve kaza eğitimi verdi. Verilen eğitimin ardından bugün yangın ve kaza tatbikatı yapıldı. Senaryo gereği Dağlıca yolunda bulunan eski spor salonunda çıkan yangın ekipler tarafından söndürüldü. Yine senaryo gereği kaza yapan bir araçta sıkışan bir yaralı da itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarıldı. Tatbikatta ekiplere, kaza ve yangına nasıl müdahale edileceği, çevre güvenliği, araçta sıkışan kazazedenin kurtarılması, olası bir yangında, yangın söndürme teknikleri uygulamalı olarak gösterildi.

Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürü Mehmet Caner Polat, verdikleri eğitimin ardından bir tatbikat gerçekleştirdiklerini belirterek, "Bu tatbikatla personellere verdiğimiz eğitimin yansımasını görmek istedik. Tatbikatta ufak tefek kusurlar var ama bugüne kadar yapmadıkları birçok farklı uygulamayı yaptırdık. Ekip organizasyonunu öğrettik. Tek noktadan su dağıtmayı gösterdik. Tatbikat başarılı geçti" diye konuştu.

DHA