Yüksekova'da şehit edilen korucusu toprağa verildi

HAKKARİ'nin Yüksekova İlçesi'nde, PKK'lı teröristler tarafından kaçırıldığı belirtilen ve dün Gürgör Mahallesi'nde boş bir binada cesedi bulunan güvenlik korucusu 5 çocuk babası 38 yaşındaki Nejdet Erener, gözyaşları arasında toprağa verildi.

Güvenlik korucusu Nejdet Erener için Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan Muaz Bin Cebel Cami önünde tören düzenlendi. Törene İlçe Kaykam Mehmet Kaşıkçı, Yüksekova Tümen Komutanı Tuğgeneral Metin Tokel, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Ahmet Kurdoğlu, AK Parti İlçe Başkanı Müslüm Ortaay, kurum amirleri, vatandaşlar ve yakınları katıldı. Törende konuşan İlçe Kaymakamı Kaşıkçı, törör örgütü PKK'nın son çırpınışlar içerisinde olduğunu belirterek şehide rahmet, ailesine başsağlığı diledi.

Yapılan konuşmaların ardından Nejdet Erener'in cenazesi bir süre omuzlarda taşındıktan sonra Orman Mahallesinde bulunan şehir mezarlığında gözyaşları arasında toprağa verildi. Şehidin yakınlarını Kaymakam Kaşıkçı ve askeri yetkililer teselli etmeye çalıştı.

DHA