Yüksekova'da soğuk hava ve sis etkili oluyor

HAKKARİ'nin Yüksekova İlçesi'nde gece hava sıcaklığı sıfırın altında 25 derece olarak ölçülürken, yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi de 10 metreye kadar düştü.

Doğu Anadolu Bölgesinde etkili olan soğuk hava hayatı olumsuz etkiliyor. Hakkari'nin Yüksekova İlçesi'nde hava sıcaklığı gece eksi 25 derece olarak ölçülürken, ilçede yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi ise 10 metreye kadar düştü. İlçe halkı soğuk havalar nedeniyle acil ihtiyaçları dışında sokağa çıkmıyor. Vatandaşlardan Nazım Erkin, bu yılı diğer yıllara oranla daha soğuk geçirdiklerini belirterek, "Acil işlerimiz dışında evden çıkmamayı tercih ediyoruz. Her yıl soğuk geçiriyoruz kış mevsimini fakat bu yıl soğukları daha fazla hissediyoruz" dedi.

DHA