Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
İptal
REKLAMSIZ SÖZCÜ
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Hakkari Haberi: Yüksekova'daki otel yangınında 2 kişi dumandan etkilendi

Yüksekova'daki otel yangınında 2 kişi dumandan etkilendi
18:337 Mart 2017
Son Dakika Haberi
Yüksekova'daki otel yangınında 2 kişi dumandan etkilendi
Yüksekova'daki otel yangınında 2 kişi dumandan etkilendi

HAKKARİ’nin Yüksekova İlçesi'ndeki 7 katlı otelin 4'üncü katındaki odada yangın çıktı. Elektrik kontağından çıktığı belirtilen yangında 2 otel çalışanı dumandan etkilendi.
Cengiz Topel Caddesi üzerinde bulunan Yılmaz Oteli'ndeki yangın saat 17.00 sıralarında çıktı. 7 katlı otelin 4'üncü katında elektrik kontağından çıktığı belirtilen yangında alevler kısa sürede bir üst kata sıçradı. Olay yeri gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yaklaşık 1 saatlik müdahale sonucunda yangın sondörüldü. Bu sırada dumandan etkilenen 2 kişi olay yerine çağrılan ambulansala Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, otelde büyük maddi hasar meydana geldi. Yangınla ilgili de soruşturma başlatıldı.

DHA

İstanbul Yerine İzmir’i Seçenleri Haklı Çıkaran Sebepler
Keşfet

İstanbul Yerine İzmir’i Seçenleri Haklı Çıkaran Sebepler

SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet Whatsapp
Yorumlar