Yüksekovalı 8 bin 550 aileye 'psiko sosyal' destek

HAKKARİ Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü, 78 gün sokağa çıkma yasağının uygulandığı Yüksekova İlçesi ile buradan Hakkari'ye göç eden ailelerle 'psiko sosyal destek çalışması' yapıyor. Bu çalışmalarda 8 bin 550 aileye ulaşıldı, bunlardan 2 bin 218 aileye 2 milyon 775 bin 415 lira yardım yapıldı.

Yüksekova'da PKK'lı tervristlerin kazdığı hendeklerin kapatılması ve barikatların kaldırılması için 13 Mart'ta sokağa çıkma yasağı ilan edilerek operasyonlar başlatıldı. 78 gün süren sokağa çıkma yasağının ardından 30 Mayıs 2016'da kısmi olarak kaldırılan ve halen saat 23.00 ile 06.00 arasında sokağa çıkma yasağının uygulandığı ilçede birçok ev kullanılamaz hale geldi. Hakkari Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü de ailelerin ihtiyaçlarının belirlenmesi için Yüksekova İlçesi'nde ve sokağa çıkma yasağının ilan edilmesinden sonra Hakkari'ye göç eden ailelerle birebir görüşüp psiko- sosyal destek çalışması yaptı. Hakkari Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Mehmet Akif Bildirici, 8 bin 550 kişi ile yüz yüze görüşmeler yapıldığını bu görüşmelerde önemli verilere ulaştıklarını belirtti.

İLÇENİN YÜZDE 93'Ü GÖÇ ETTİ

İlçede sokağa çıkma yasağında çatışmaların yoğun olarak yaşandığı Güngör, Cumhuriyet ve Orman Mahalleleri başta olmak üzere ilçenin diğer mahallelerinde yapılan anket çalışmasında ailelere sorulan, 'ailenin teme ihtiyaçları karşılanıyor mu' sorusuna yüzde 18'i 'evet', yüzde 62'si 'kısmen', yüzde 20'si de 'karşılanmıyor' cevabını verdi. Yasak süresince başka bir yere göç edildi mi Sorusuna ise yüzde 93'ü 'evet', yüzde 7'si 'hayır' cevabı verdi.

YASAKTA 367 ÖĞRENCİ OKULU BIRAKTI

Hakkari Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Mehmet Akif Bildirici, yaptıkları 'psiko-sosyal destek çalışmalarında 8 bin 550 aileye ulaştıklarını belirterek şöyle konuştu:

"Bu ailelerden ulaştığımız toplam nüfus sayısı da 49 bin 330 kişi. Yüksekova'da bu oranlara da baktığımız zaman, göç edip de geri dönmeyen aileler hariç, ulaşmadığımız aile sayısı çok az miktarda. Bu ulaştığımız 8 bin 550 aileden yaptığımız çalışmalar sonucunda 2 bin 218 aileye 2 milyon 775 bin 415 lira sosyal-ekonomik yardım kapsamında yardımda bulunduk. Yine bu ihtiyaç analiz sonuçlarına göre yaptığımız çalışmalarda 594 ailenin sağlık hizmetine ihtiyacı olduğunu tespit ettik ve bu alilerin Sağlık Müdürlüğü'ne yönlendirmesini yaparak hastanelerde tedavi olmalarını sağladık. Yasak süresince Yüksekova'da 367 öğrencinin okulu bıraktığını da gördük. Bununla ilgili Milli Eğitim Müdürlüğü ile irtibata geçip bu öğrencilerin niçin okulu bıraktıkları ile ilgili ekiplerimiz çalışma başlattı."

YAŞLI VE ENGELLİLERE YARDIM

Yapılan çalışmalar kapsamında 165 aile arasında 2022 yasa kapsamında olduğu halde herhangi bir işlem yapmayan yaşlıların olduğunu gördüklerini belirten Bildirici, onlara da danışmanlık hizmeti vererek yasadan yararlanmalarını sağladıklarını söyledi. 249 ailede engelli çocuklara evde bakım hizmeti verdiklerini de söyleyen Bildirici, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Ailelerde yaptığımız çalışmalarda ailelerin ekonomik, sosyal, psikolojik durumlarını irdeledik. Ailelerin konut durumlarını, konutların içinde yaşayıp yaşamadıkları durumlarını da sorguladık. Özellikle Cumhuriyet ve Orman Mahallelerinde yaşayan ailelerin göç ettikleri diğer mahallelerde iki veya daha fazla ailenin aynı aile ortamında yaşadıklarını tespit ettik. Ortalama 8 bin 550 ailenin yüzde 12'sinde 2 ailenin bir konutu kullandıklarını gördük. Yüzde 3 oranında da 2'den fazla 3 yada 4 ailenin derme çatma aynı evde yaşadıklarını tespit ettik. Bu ailelerimize Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından kira desteği veriliyor. Ailelere temel ihtiyaçlarınız karşılanıyor mu Sorusuna 'tamamen karşılanıyor' diyenlerin oranı yüzde 18, 'kısmen karşılanıyor' diyenlerin sayısı yüzde 62, 'karşılanmıyor' diyenlerin oranı da yüzde 27."

DHA