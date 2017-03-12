Yunan adalarına kaçma hazırlığındaki cezaevi firarisi Bodrum'da yakalandı

Yaşar ANTER/BODRUM (Muğla), (DHA) BODRUM'da, cezaevi firarisi 29 yaşındaki Kahraman Kaya, polisin düzenlediği operasyonya yakalandı. Kaya'nın Yunan adalarına kaçma hazırlığında olduğu belirlendi.

Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 9 yıl önce nişanlısı hakkında ileri, geri konuştuğunu öne sürdüğü arkadaşını kalbinden bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle 24 yıl hapis cezası alan ve yattığı Kocaeli Kandıra Cezaevi'nden iki yıl önce firar eden Kahraman Kaya'nın Gümbet Mahallesi'ndeki bir evde saklandığını belirledi. Polis, ayrıca üç aynı çeşitli suçtan da hakkında yakalama kararı bulunan Kaya'yı 15 gün boyunca teknik ve fiziki takibe aldı. Takibin ardından harekete geçerek eve operasyon düzenleyen polis, Kaya'yı yakaladı. Kaya'nın üzerinde yapılan aramada, başkaları adına düzenlenmiş üç nüfus cüzdanı, iki ehliyet ve bir öğrenci kartı ile dört ayrı SİM kart ele geçirildi. İnsan kaçakçıları ile kendilerini Yunan adalarına götürmesi için anlaştığı da tespit edilen Kaya, polisteki işlemlerinin ardından bugün öğle saatlerinde adliyeye sevk edildi.

DHA