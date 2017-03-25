Yunan sahil güvenlik botuyla Türk balıkçı teknesi çarpıştı

YUNAN sahil güvenlik botunun, Ege Denizi'nde müdahale ettiği Türk balıkçı teknesiyle çarpıştığı belirtildi. Yunan botunda hafif hasar oluştuğu kaydedildi.

Yunanistan'ın İstanköy Adası'nda (Kos) yayın yapan 'www.vimatisko.gr' adlı haber sitesi, Aydın'ın Didim İlçesi karşısındaki Bulamaç (Farmakonisi) Adası ile Didim arasındaki avlanan Türk balıkçı teknesinin Yunan sularına girdiğini iddia etti. Yunan sahil güvenlik botu tarafından bu yüzden müdahale edildiği belirtti. Yunan botunun, çekerek Bulamaç Adası'na götürmeye çalıştığı Türk balıkçı teknesiyle çarpıştığı ifade edildi. Botta hafif hasar meydana geldiği belirtildi. Yaklaşık 2 saat süren görüşmelerin sonunda Türk balıkçının bırakıldığı, Didim yakınlarına döndüğü kaydedildi. Balıkçı teknesinin ismi ise açıklanmadı.



DHA