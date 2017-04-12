Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
İptal
REKLAMSIZ SÖZCÜ
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Muğla Haberi: Yunanistan'a kaçak geçmek isteyen 18 Suriyeli yakalandı 

Yunanistan'a kaçak geçmek isteyen 18 Suriyeli yakalandı 

07:4812 Nisan 2017
Son Dakika Haberi
Yunanistan'a kaçak geçmek isteyen 18 Suriyeli yakalandı 
Yunanistan'a kaçak geçmek isteyen 18 Suriyeli yakalandı 

MARMARİS'ten yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmek isteyen 18 Suriyeli sahil güvenlik ekipleri tarafından yakalandı.
Marmaris Sahil Güvenlik Grup Komutanlığı ekipleri, devriye görevi yaptığı sırada yasadışı yollardan fiberglas tekneyle Yunanistan'a geçmek isteyen göçmenleri fark etti. Rüzgarın etkisiyle sürüklendiği anlaşılan teknedeki kadın ve çocukların bulunduğu 18 Suriyeli göçmen sahil güvenlik botuna alındı. Açlık ve susuzluk nedeniyle bitkin düştükleri anlaşılan göçmenlere askerler gıda yardımında bulundu. Kıyıya çıkarılan göçmenler sağlık kontrollerinin ardından Muğla Göç İdaresi'ne götürüldü.

 

DHA

SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet Whatsapp
Yorumlar