Yunanistan'a kaçarken yakalanan FETÖ şüphelisi, Tokat'a gönderildi

İZMİR'in Çeşme ilçesinden, Yunanistan'ın Sakız Adası'na ailesi ile birlikte kaçarken yakalanan FETÖ şüphelisi akademisyenlerden O.D., suç dosyasının olduğu Tokat'a gönderildi.

Geçen 17 Şubat'ta saat 23.00 sıralarında, akademisyen arkadaşı Ş.U. ve aileleri ile birlikte, Suriye uyruklu E.C.K.'nın kullandığı fiber tekneyle Sakız Adası'na kaçarken yakalan O.D., Çeşme Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorgusunun ardından, suç dosyasının olduğu Tokat'a gönderildi. Tokat İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ekipleri, bugün saat 13.00 sıralarında, O.D.'yi Çeşme Emniyet Müdürlüğü'nden teslim aldı.

FETÖ şüphelisi diğer akademisyen Ş.U.'nun da, suç dosyasının olduğu Kars'tan yarın uçakla gelecek terörle mücadele ekiplerine teslim edileceği bildirildi. Ş.U.'nun Nesrullah Dündar adıyla sahte kimlik taşıdığı da belirlenmişti.

O.D. ve Ş.U., Çeşme Emniyet Müdürlüğü'ndeki ilk sorgularında, kişi başına 10 bin Euro verdikleri insan kaçakçıları tarafından Ankara'dan Çeşme'ye getirildiklerini, buradan da E.C.K. adlı Suriyeli'nin kullandığı fiber tekneyle yola çıktıklarını anlatmışlardı. FETÖ terör zanlısı akademisyenlerin, fiber tekneyle, Dalyan Topburnu sığlıklarından geçerken çok zorlandıklarını, teknelerinin zaman zaman taşlara sürtündüğünü, batma tehlikesi yaşadıklarını da anlattıkları da öğrenildi. Doç. Dr. O.D.'nin 'Suç Teorileri' ve 'Suç Korkusu' adlı kitapları ve kaçarken yakalandıkları Ş.U. ile birlikte yazdıkları 'Türk Ceza Adalet Sisteminin Caydırıcılık Kapasitesine İlişkin Eleştirel Bir Değerlendirme' başlıklı bir araştırması bulunuyor.

DHA