Yunanistan'da Çelebi Sultan Mehmet Camii yangın sonucu ağır hasar gördü

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Yunanistan'ın Dimetoka şehrinde bulunan Çelebi Sultan Mehmet Camii'ye ilişkin açıklama yaptı. Bakanlık bugün çıkan yangın sonucu ağır hasar gören Camii'ye yönelik restorasyonu ve muhafazası için Yunanistan ile işbirliği halinde her türlü katkıyı sağlamaya hazır olduğunu bildirdi.

Dışişleri Bakanlığı'nın açıklaması şu şekilde:" Yunanistan'ın Dimetoka şehrinde bulunan, 1420 yılında yapımı tamamlanan ve 2016 yılında Yunanistan makamları tarafından restorasyon çalışmaları başlatılan Çelebi Sultan Mehmet Camii'nin bu sabaha karşı (22 Mart) çıkan bir yangın sonucu ağır hasar gördüğünü üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Yangının çıkış nedeninin tespit edilmesini Yunan makamlarından bekliyoruz. Yunanistan ile ortak kültür mirasımızın güzide örneklerinden birisini teşkil eden Çelebi Sultan Mehmet Camii'nin aslına uygun olarak restore edilmesi ve diğer kuşaklara da miras bırakılması büyük önem taşımaktadır. Türkiye ve Yunanistan'daki kültürel varlıkların karşılıklı korunması yönündeki ortak kararlılığımız, Türkiye-Yunanistan Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi (YDİK) Toplantıları sırasında imzaladığımız belgelere de yansıtılmıştır. Bu ortak irade doğrultusunda Türkiye, eşsiz bir mimari eser olan Çelebi Sultan Mehmet Camii'nin restorasyonu ve muhafazası için Yunanistan ile işbirliği halinde her türlü katkıyı sağlamaya hazırdır."

DHA