Yunanistan’da yaşayan Türkler oylarını kullanıyor

Yunanistan'da yaşayan Türk vatandaşları Türkiye'de 16 Nusan'da yapılacak anayasa değişikliğiyle ilgili halk oylaması için sandık başında.

Yunanistan'da yaşayan Trük seçmenler bugün ve yarın oylarını kullanacak. Türkiye'de 16 Nisan'da yapılacak halk oylaması için Yunanistan'ın Atina‘daki 4, Selanik, Rodos ve Gümülcine'deki birer Başkonsolosluğunda sandık kuruldu. Yerel saatle 9.00 ile 21.00 arasında gerçekleşecek halk oylamasına 10 bin 500 seçmenin katılması bekleniyor. Gümülcine'deki Türk Başkonsolosluğu binası Yunan polisi tarafından erken saatlerden itibaren yoğun güvenlik altına alındı.

DHA