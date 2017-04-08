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Son Dakika: Yunanistan’da yaşayan Türkler oylarını kullanıyor

Yunanistan’da yaşayan Türkler oylarını kullanıyor

16:328 Nisan 2017
Son Dakika Haberi
Yunanistan’da yaşayan Türkler oylarını kullanıyor
Yunanistan’da yaşayan Türkler oylarını kullanıyor

  Yunanistan'da yaşayan Türk vatandaşları Türkiye'de 16 Nusan'da yapılacak anayasa değişikliğiyle ilgili halk oylaması için sandık başında.

Yunanistan'da yaşayan Trük seçmenler bugün ve yarın oylarını kullanacak. Türkiye'de 16 Nisan'da yapılacak halk oylaması için Yunanistan'ın Atina‘daki 4, Selanik, Rodos ve Gümülcine'deki birer Başkonsolosluğunda sandık kuruldu. Yerel saatle 9.00 ile  21.00 arasında gerçekleşecek halk oylamasına 10 bin 500 seçmenin katılması bekleniyor.  Gümülcine'deki Türk Başkonsolosluğu binası Yunan polisi tarafından erken saatlerden itibaren yoğun güvenlik altına alındı.

DHA

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