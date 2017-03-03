Yunanistan’ın eski başbakanı Papandreou Sosyalist Enternasyonal Başkanı seçildi

– Kolombiya’da düzenlenen kongrede Yunanistan’ın eski başbakanı ve Demokrat Sosyalistler Hareketi’nin Başkanı Yorgos Papandreou oy birliğiyle bir kez daha Sosyalist Enternasyonal Başkanı seçildi. Twitter’deki mesajında Papandreou “Beni onurlandıran Enternasyonal Sosyalistlerin gösterdiği itimadı hak etmek için bütün gücümle çalışacağım” dedi.

UMUT ORAN YENİDEN SE BAŞKAN YARDIMCILIĞI’NA SEÇİLDİ

Kolombiya’da düzenlenen 153 ülke partisinin bulunduğu 25. Sosyalist Enternasyonal Kongresinde CHP’li Umut Oran da başkan yardımcılığına yeniden seçildi. Daha önce Aralık 2014’te CHP Genel Başkanı'nın yerine 2 yıl için bu göreve getirilen Oran, bu sefer kongre üyelerinin oyuyla 4 yıl için SE Başkan Yardımcısı oldu.

Kolombiya'nın Cartagena kentinde düzenlenen kongrenin bir başka önemli yanıysa toplantıya Kolombiya Devlet Başkanı ve Nobel Barış Ödülü sahibi Juan Manuel Santos'un katılmasıydı. 52 yılda 220 bin kişinin ölümüne sebep olan iç savaşın bitirilmesi için FARC ile yürüttüğü görüşmeleri geçen Eylül ayında Havana'da imzalanan barış anlaşmasıyla sonuca ulaştıran Manuel Santos, Sosyalist Enternasyonal üyelerini de barış süreciyle ilgili bilgilendirdi.

Kongrede Sosyalist Enternasyonal Başkanlığına yeniden seçilen Yunanistan eski Başbakanı George Papandreu, Yunanistan'daki 3 sol partinin bundan sonraki süreçte beraber hareket ederek iktidar alternatifi olacaklarını kaydetti.

Şilili Genel Sekreter Louis Ayala'nın, Güney Afrika temsilcisinin son anda adaylıktan çekilmesi üzerine tek aday olarak girdiği seçimde yeniden Genel Sekreter olması da Güney Amerika ülkelerinden gelen delegeler arasında sevinç yarattı.

SOSYALİST ENTERNASYONAL KADIN BAŞKAN YARDIMCISI DA CHP’Lİ

Toplantının Türkiye'yi ilgilendiren bir başka önemli yanıysa Sosyalist Enternasyonal Kadın yapılanmasına da bir CHP'li kadının, eski Kadın Kolları Genel Başkanı Hilal Dokuzcan'ın Başkan Yardımcısı seçilmesi oldu. Böylece CHP, tarihinde ilk kez hem Sosyalist Enternasyonal'de hem de Sosyalist Enternasyonal Kadın'da (SIW) Başkan Yardımcısı seviyesinde temsil edilme hakkına kavuştu.

Toplantıda alınan bir diğer önemli kararsa 2021'den itibaren %50 kadın kotasının hayata geçirilecek olması. Böylece BM'nin 2030 sonrası için planladığı %50 kotasını Sosyalist Enternasyonal çok daha önce gerçekleştirmiş olacak.

DHA