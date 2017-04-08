Yuntdağı Yağlı Güreş Festivali başladı

MANİSA'nın Yunusemre İlçesi'nde düzenlenen Yuntdağı Yağlı Güreş Festivali, 5 kilometrelik kortej yürüyüşüyle başladı. Başpehlivanların da yer aldığı davul ve zurna eşliğindeki kortej, renkli görüntülere sahne oldu.

Yunusemre Belediyesi'nin ata sporu güreşe olan ilgiyi arttırmak amacıyla bu yıl 2'ncisini düzenlendiği Yuntdağı Yağlı Güreş Festivali için kortej yürüyüşü yapıldı. Şehzadeler İlçesi Alaybey Zabıta önünde başlayan yürüyüşe, Ak Parti Manisa milletvekilleri Murat Baybatur, İsmail Bilen ve Uğur Aydemir, Yunusemre Belediye Başkanı Ak Partili Mehmet Çerçi ve eşi Melek Çerçi, Ak Parti İl Başkanı Berk Mersinli, başpehlivanlar, sporcular ve vatandaşlar katıldı.Davul ve zurna eşliğinde 5 kilometrelik yürüyüş, Yunusemre Belediyesi'nde son buldu.

Yunusemre Belediye Başkanı Ak Partili Mehmet Çerçi, 40'ı başpehlivan olmak üzere 300 pehlivanın güreşeceği festivale tüm vatandaşları davet ederek, 'Yarın Kalkınma Bakanımız Lütfü Elvan gelecek. Akşama kadar sürecek güreş festivalimiz güzel bir şekilde devam edecek' dedi.

DHA