Yurt dışındaki Türklerin seçim heyecanı bir hafta sonra başlıyor

Türkiye'de 16 Nisan Pazar günü yapılacak “Cumhurbaşkanlığı Hükumet Sistemi” referandumu için yurt dışındaki Türk seçmenler, azami 14 gün süreyle, 27 Mart-9 Nisan tarihleri arasında oy kullanacaklar. Bazı ülkelerde söz konusu tarihler arasındaki oy kullanma süresi 14 günden az olacak. Yurt dışındaki 2 milyon 927 bin Türk seçmen için 57 ülkedeki 120 temsilcilikte sandık kurulacak. Oy verme saatleri hafta içi ve hafta sonu 09.00-21.00 olarak belirlendi. Ancak saat 21.00'e geldiği halde, sandık başında oylarını vermek için bekleyen seçmenlerin saat 23.55'den önce oy kullanmaları sağlanacak.

En fazla seçmen Almanya'da

Yurt Dışı Seçmen Kütüğü'ne kayıtlı en fazla seçmen Almanya'da bulunuyor. Almanya'daki 1 milyon 423 bin seçmen için, yurt dışı temsilciliklerin olduğu 13 yerde sandık kurulacak. Almanya'da sandık kurulacak kentler, Berlin, Stuttgart, Frankfurt, Düsseldorf, Köln, Essen, Münih, Münster, Hannover, Karlsruhe, Hamburg, Nürnberg ve Mainz. Almanya'daki Türk seçmenler 14 gün süreyle 27 Mart-9 Nisan tarihleri arasında oy kullanabilecekler. Almanyanın dışında, Fransa'da 323 bin, Hollanda'da 251 bin, Belçika'da 136 bin, Avusturya'da 107 Türk seçmen bulunuyor.

Yurt dışında 4. kez sandık kuruluyor

Yurt dışındaki Türk seçmenler, yurt dışında kurulan sandıklarda 4. kez oy kullanmış olacaklar. Yurt dışındaki Türkler daha önce, 10 Ağustos 2014 Cumhurbaşkanlığı Seçimi, 7 Haziran 2015 Genel Seçimleri ve 1 Kasım 2015 Genel Seçimlerinde oy kullanmışlardı.

Herhangi bir yurt dışı temsilcilikte

Bu seçimde öncekilerden farklı olarak, seçmenler sadece bağlı oldukları konsolosluklarda değil, herhangi bir yurt dışı temsilcilikte oylarını kullanabilecekler. Yurt dışındaki Türkler ayrıca 31 gümrük kapısında, 27 Mart-16 Nisan tarihleri arasında da oylarını kullanabilirler.

Görüntü dökümü:

-Bir önceki seçimden görüntüler

DHA