Yüzlerce öğrenci İstanbul'da buluşacak

MALTEPE Üniversitesi 13 Mart 12 Mayıs 2017 tarihleri arasında uluslararası öğrenci kongrelerine ev sahipliği yapacak. Üniversite öğrencileri tarafından bu yıl 5.'si düzenlenecek olan kongreye 50'ye yakın ülkeden katılım olması bekleniyor. Her aşamasında öğrencilerin yer alacağı etkinlik İstanbul Marma Kongre Merkezi'nde yapılacak.

50'YE YAKIN ÜLKEDEN KATILIM OLACAK

Hukuk, tıp, güzel sanatlar, iletişim, mimarlık gibi fakültelerden öğrencilerin katılacağı kongrede öğrenciler teoride öğrendikleri bilgileri uygulamaya da koyacak. Akademisyenlerin destek vereceği kongrede bilim kurulları da oluşacak.

2013 yılında düzenlenmeye başlayan kongreye ilk yıl 44 ülkeden 260 kişi katılırken geçtiğimiz yıl 49 ülkeden 500 öğrenci katıldı.

DHA