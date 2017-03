Zabıtanın tarihi Saat Kulesi önünde 22 yıldır yem satan İzzet dedeye davranışına tepki

İZMİR'in simgelerinden Konak Meydanı tarihi Saat Kulesi önündeki güvercinlere 1 TL karşılığında yem satan 80 yaşındaki İzzet Yeşilgöz'ün önündeki buğdayı zabıtanın alıp yere attığı görüntüler sosyal medyada yayınlanınca büyük tepki topladı. Kısa sürede binlerce kişinin izleyip tepki gösterdiği görüntüler sonrasında, İzmir Büyükşehir Belediyesi sosyal medya hesabından zabıtaya gerekli uyarının yapıldığı, İzzet Yeşilgöz'ün her zamanki yerinde yem satmaya devam ettiği bilgisi verildi.

Tarihi Saat kulesi önünde her türlü hava koşullarına rağmen 1 TL karşılığında güvercinlere yem satan yaşlı adama, zabıtalar müdahale etti. Önündeki yemleri alıp yere attıktan sonra bölgeden uzaklaştı. Bu anları cep telefonuyla kayıt altın alan bir kişi, görüntüleri sosyal medyada yayınladı. Kısa sürede binlerce kişinin izleyip kendi hesaplarında da paylaştı. Sosyal medyanın en çok konuşulan konularından biri olan görüntülere, halktan tepki geldi. Görüntü sonrasında çok sayıda kişi, "Bu adamcağız ne yapsın Gidip hırsızlık yapsa daha mı iyiydi Hem bu kulenin etrafında kuşlar varsa bu insanların sattıkları buğday sayesinde var. Sanki bu kuşları kendileri beslemek için bir şey yapıyorlar" sözleriyle tepkilerini ifade etmişlerdi.

Görüntüleri yayınlanan İzzet Yeşilgöz'ü çok sayıda kişi ziyaret etti, destek verdi. 22 yıldır aynı yerde yem sattığını anlatan İzzet Yeşilgöz, "Günlük kazancım ortalama 15 lira. Her gün sabah saat 08.00'de geliyorum. Hava kararana kadar, kuşlar meydanı terk edene kadar çalışıyorum. Çocuklarımı büyüttüm şimdi de 4 torunumu okutuyorum. Ben aynı zamanda meydandaki Konak Cami'nin bakımını da yapıyorum. Kimseden şikayetçi değilim. Zabıta emri yerine getirmiş. Bu sabah gelip belediyeden görevliler özür diledi. Hatta 5 kilo yem hediye etti. Allah razı olsun" dedi.

BELEDİYE BU I PAYLAŞTI

Tepkiler üzerine İzmir Büyükşehir Belediyesi sosyal medya hesaplarından açıklama yaptı. İzzet Yeşilgöz'ün de ını yayınlayan belediye adına yapılan açıklamada, “Zabıta personelimize gerekli uyarı yapılmıştır. İzzet Amca'mız her zamanki yerinde işine bu sabah da başladı" denildi.

DHA